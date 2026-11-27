В 2027 году россияне могут столкнуться с двумя налоговыми платежами на доходы от банковских вкладов. Это связано с переходом на новую систему уплаты НДФЛ: налог за проценты, полученные в 2026 году, вкладчики заплатят самостоятельно, а с новых процентных доходов банки начнут удерживать налог.

При этом двойного налогообложения одного и того же дохода не предусмотрено. О том, как будет работать механизм и что делать при ошибочном начислении, Life.ru рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Как изменится уплата налога на вклады

Сейчас налог с процентных доходов по банковским вкладам рассчитывает Федеральная налоговая служба. Граждане получают уведомление и самостоятельно перечисляют деньги в бюджет.

С 2027 года планируется изменить этот порядок. Банки должны будут выступать налоговыми агентами и удерживать НДФЛ непосредственно при выплате процентов по депозитам.

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Таким образом, в течение 2027 года вкладчикам предстоит рассчитаться за доходы двух разных налоговых периодов. Первый платёж будет относиться к процентам, полученным в 2026 году, второй — к удержаниям с доходов по вкладам за 2027 год.

Почему налог могут начислить дополнительно

Банки не располагают полной информацией о вкладах клиента в других кредитных организациях. Поэтому каждая финансовая организация будет рассчитывать налог исходя из процентов, выплаченных именно ею.

Окончательный расчёт за 2027 год проведёт ФНС в 2028 году. Налоговая учтёт совокупный процентный доход во всех банках, необлагаемый минимум и применимую налоговую ставку.

По словам Ольги Борисовой, при совокупной налоговой базе до 2,4 млн рублей удержанного банком НДФЛ по ставке 13% будет достаточно. Если доходы превысят этот порог, налоговая рассчитает дополнительную сумму с учётом прогрессивной шкалы.

От налогообложения освобождаются проценты по рублёвым счетам, ставка по которым не превышает 1% годовых, а также доходы по счетам эскроу.

Как проверить начисления и вернуть переплату

Эксперт подчёркивает: повторно удерживать НДФЛ с одного и того же дохода не должны. Чтобы проверить правильность расчётов, вкладчикам рекомендуют пользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС.

Удержанный банком налог должен отображаться там как уплаченный. Если сведения не совпадают, необходимо обратиться в налоговую инспекцию.

К обращению следует приложить банковскую справку, в которой указаны выплаченные проценты и удержанный НДФЛ. В заявлении нужно обозначить сумму расхождения.

Если из-за ошибки образовалась переплата, гражданин вправе обратиться за её зачётом или возвратом.