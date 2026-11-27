Жителя Рязани приговорили к 16 годам лишения свободы за государственную измену. По заданию украинских спецслужб мужчина фотографировал и снимал на видео предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также передавал сведения о расположении объектов Минобороны России.

Как сообщили в пресс-группе УФСБ России по Рязанской области, осуждённый — гражданин России 1999 года рождения. Он самостоятельно установил конфиденциальное сотрудничество с представителями украинских спецслужб через иностранный мессенджер.

За выполнение заданий куратор обещал ему денежное вознаграждение. Мужчина собирал фото- и видеоматериалы об оборонных предприятиях, а затем передавал полученные сведения, включая информацию о дислокации объектов Министерства обороны.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли противоправную деятельность в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Следственное отделение регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа).

Рязанский областной суд назначил мужчине 16 лет колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. После освобождения осуждённый ещё полтора года будет находиться под ограничением свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.