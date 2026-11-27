В Рязанском колледже электроники появился учебный класс, оборудованный компанией «Ростелеком». Провайдер и учебное заведение запустили совместную программу подготовки кадров для отрасли связи.

Торжественный старт программе дали 26 ноября. Реализуют её в рамках федерального ростелекомовского проекта «Базовая станция».

Со второго курса — в профессию

Первыми освоят программу студенты второго курса специальности «Сетевое и системное администрирование». В ходе обучения они получат компетенции мастеров по обслуживанию абонентов.

Обучение проведут в очном и заочном форматах. Программа рассчитана на четыре месяца. По её завершении студенты сдадут экзамен и получат шанс трудоустроиться в «Ростелеком».

Настоящее оборудование вместо макетов

Образовательный класс, в котором студенты освоят азы специальности, оснащён новейшим оборудованием. Практиковаться учащиеся смогут на реальных задачах с использованием современных инструментов, применяемых «Ростелекомом».

Как рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях Сергей Пулинец, цель образовательной программы «Базовая станция» — сократить разрыв между тем, чему учат в ссузах, и тем, что нужно работодателям из телеком-сферы.

«Мы подготовили преподавателей и оснастили класс не макетами, а настоящим оборудованием: аппаратами для сварки оптики, коммутаторами и роутерами, с которыми работают наши мастера. Так студенты смогут получить практические навыки ещё во время учёбы и уверенно стартовать в профессии. Надеемся, что эта программа станет удачным вложением в будущих специалистов и коллег.»

Фото пресс-службы Ростелекома

Опыт, который пригодится в реальной работе

Проект «Базовая станция» охватил уже 20 регионов России. В торжественном открытии класса в Рязани приняли участие представители «Ростелекома», региональных министерства образования и министерства цифрового развития и информационных технологий, преподаватели колледжа и студенты первого потока.

Фото пресс-службы Ростелекома

Максим Соников, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области, оценил инициативу:

«Сегодня мы увидели сразу два примера того, как может и должна выглядеть подготовка кадров для отрасли связи. Первый — практический подход: студенты не только получат теоретические знания, но и отработают ключевые навыки в условиях, максимально близких к реальным. Второй — партнёрство бизнеса и образования: бизнес не только формирует спрос на кадры, но и вкладывается в их обучение. Это отличный подход, и его нужно распространять!».

Глава регионального Минобразования Ольга Прушковская обратила внимание на практическую ценность проекта для молодых людей:

«Студенты знакомятся с работодателем ещё во время учёбы. Они видят, как устроена реальная работа в отрасли связи, какие задачи им предстоит решать. Это даёт им уверенность и понимание, куда двигаться дальше. А возможность войти в профессию сразу после колледжа — это тот результат, к которому мы все стремимся».

Первый такой проект в регионе

Рязанский колледж электроники стал первым в области средним специальным учебным заведением, где «Ростелеком» запустил «Базовую станцию». Студенты научатся работать с современным оборудованием, монтировать линии связи и настраивать цифровые сервисы. После курса они смогут трудоустроиться мастером по обслуживанию абонентов, инсталлятором или специалистом технической поддержки.

Фото пресс-службы Ростелекома

Александр Клочков, директор ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники», отметил:

«Наш колледж всегда откликается на те предложения о сотрудничестве, которые полезны и студентам, и работодателям. Этот проект — как раз такой случай. Вместе мы создали все условия для подготовки специалистов. Уверены, что класс будет работать с максимальной отдачей!».