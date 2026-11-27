В Рязанской области в ближайшие выходные похолодает до -11 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снег 28 ноября, на следующий день существенных осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица.

Погода в Рязани на 28 и 29 ноября

В субботу, 28 ноября, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Северо-западный и северный ветер усилится до 5–10 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до -10…-5 градусов, в Рязани ожидается -8…-6 градусов. Днем температура составит -7…-2 градуса, в областном центре — -5…-3 градуса.

В воскресенье, 29 ноября, прогнозируется переменная облачность. Преимущественно обойдется без осадков, однако на дорогах останется гололедица. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Ночью похолодает до -11…-6 градусов, в Рязани — до -9…-7 градусов. Днем воздух прогреется до -7…-2 градусов, в областном центре — до -5…-3 градусов.

Сколько снега выпало в Рязанской области

По данным метеорологов, за прошедшие сутки в регионе наблюдались снег и мокрый снег. Днем в отдельных районах осадки были сильными. Местами отмечалось налипание мокрого снега.

Высота снежного покрова достигла 8–33 сантиметров. Северный и северо-западный ветер дул со скоростью 6–11 м/с, местами порывы доходили до 14 м/с.

Температура днем составляла -1…0 градуса, ночью опускалась до -5…-2 градусов.

На реках Рязанской области появляются первые признаки льда

В регионе начался переход рек к режиму зимней межени. На некоторых малых реках появились первые ледовые образования — закраины.

Температура воды в Оке в районе Рязани составляет 1,2 градуса.

По данным климатических наблюдений за 1891–2025 годы, абсолютный максимум температуры для соответствующего периода в Рязани достигал +9,2 градуса в 2013 году. Минимальное значение составило -24,4 градуса в 1907 году.