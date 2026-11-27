Съёмочная группа семейного фильма «Маленький Мук» завершила полуторамесячную работу в Марокко. Здесь создали большую часть сказочного мира картины с Артемом Кошманом в главной роли. Теперь команда продолжит съёмки в Москве.

По информации пресс-службы ТНТ, натурные сцены снимали в пустынях, ущельях, старинных крепостях и городах Марокко. Среди площадок — Уарзазат, Амридил, Марракеш, Демнат и Касабланка.

Марокканская архитектура и природные ландшафты помогли создать контраст между двумя частями сказочного мира. Родная деревня Маленького Мука предстанет засушливым поселением с грубоватыми башнями и скромными домами. Столица, напротив, встретит зрителей шумными рынками, узкими улочками, дворцовыми садами и мозаичными дорожками.

Часть декораций сказочного дворца построят в московских павильонах. Там разместят тронный зал, кабинет визиря и покои принцессы Амины. Виды из дворцовых окон отдельно сняли в Марокко, чтобы использовать эти кадры при монтаже фильма.

Режиссёр-постановщик Андрей Шавкеро рассказал, что создатели намеренно отказались от современных шуток, отсылок к социальным сетям и других элементов, которые могли бы нарушить атмосферу сказки. По его словам, команда стремится сохранить ощущение самостоятельного волшебного мира. Шавкеро добавил, что фильм снимают без опоры на нейросети, хотя признаёт их большое влияние на будущее киноиндустрии.

Исполнитель главной роли Артем Кошман поделился впечатлениями от работы в Марокко. Актёр рассказал о встречах рассветов в пустыне, необычных съёмочных эпизодах и знакомстве с местной культурой. По его словам, это путешествие останется одним из самых ярких воспоминаний.

Артем Кошман, актер: «Съемки прожиты здорово! Марокканцы добрые люди. Встречать рассвет в пустыне, парить над землей в буквальном смысле и с каждым днем все больше узнавать культуру — это то, что навсегда останется в сердце. Каждое место, где мы были, хранит свою историю, и приятно быть ее частью. Это путешествие уникальное, которое не повторится и в которое так хочется вернуться, как в детство!».

В центре сюжета — юноша по прозвищу Маленький Мук (Артем Кошман), который живёт в деревне, страдающей от засухи. Когда его отца (Андрей Федорцов) несправедливо заключают в темницу, герой отправляется в столицу, чтобы освободить родного человека.

На пути ему предстоит столкнуться с коварной колдуньей (Евгения Дмитриева), могущественным визирем (Павел Деревянко) и великаном Дэвом (Владимир Епифанцев). Помогут юноше волшебные туфли, наделяющие владельца невероятной скоростью.

Муку предстоит спасти принцессу Амину (Полина Гухман), освободить отца и вернуть воду в родную деревню.

В фильме также снимаются Светлана Листова и Борис Дергачев. Сценарий написали Аркадий Водахов, Александр Вялых, Иван Новиков и Алексей Корда. Оператором выступил Игорь Гринякин, художником-постановщиком — Тимур Шагиахмедов.

Проект создают кинокомпания СТВ совместно с ТНТ, 1-2-3 Production и М5 Production. Дистрибьютором картины выступит «Централ Партнершип».

Премьера «Маленького Мука» запланирована на весну 2028 года.