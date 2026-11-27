Сотрудницы «Р-Энергии» организовали благотворительную акцию в преддверии Дня матери и передали сладкие подарки бойцам мобильных огневых групп, которые дежурят в Рязани и следят за безопасностью жителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Женщины объединились, чтобы поддержать тех, кто охраняет спокойствие горожан: часть сотрудниц испекла булочки и кексы своими руками, другие приобрели готовые угощения и небольшие подарки. В каждом гостинце — забота и благодарность защитникам. В компании отметили, что такие знаки внимания должны напомнить бойцам, что их труд ценят, а близкие ждут дома и переживают за них.

В «Р-Энергии» подчеркнули, что участие в социально значимых инициативах — не разовая акция, а часть миссии компании. Энергетики уверены, что даже небольшой вклад от чистого сердца способен многое изменить, и намерены продолжать поддерживать добрые начинания вместе со своими сотрудниками.