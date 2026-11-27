В 2027 году страховые пенсии в России повысят дважды: с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля дополнительно на 3,3%. В результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров к концу года достигнет 30,2 тысячи рублей. Об этом 27 ноября сообщила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

По словам депутата, февральская и апрельская индексации предусмотрены бюджетом Социального фонда России на ближайшие три года.

Социальные пенсии в 2027 году увеличат на 6,8%. На такую же величину вырастут государственные пенсии по инвалидности для отдельных категорий граждан. Речь идет, в частности, о военнослужащих, проходивших службу по призыву, участниках Великой Отечественной войны, жителях блокадного Ленинграда, космонавтах и гражданах, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Индексацию хотят перенести на январь

Элеонора Кавшар рассказала, что россияне обращаются с предложением проводить индексацию пенсий с 1 января, а не с февраля.

Парламентарии намерены обсудить эту инициативу с правительством. По словам Кавшар, добиться переноса индексации хотя бы на январь 2028 года было бы хорошим решением для пенсионеров.

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Каким будет бюджет Социального фонда

Совет Федерации одобрил закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2027–2029 годы. Доходы фонда во все три года должны превышать расходы.

По прогнозу, в 2027 году Соцфонд получит 19,9 трлн рублей, в 2028-м — 21,2 трлн рублей, в 2029-м — 22,5 трлн рублей.

Расходы запланированы на уровне 19,88 трлн, 20,9 трлн и 22,16 трлн рублей соответственно. Таким образом, профицит бюджета увеличится с 31 млрд рублей в 2027 году до 356 млрд рублей в 2029-м.

Глава Социального фонда Сергей Чирков заверил сенаторов, что ведомство обеспечит бесперебойное перечисление социальных выплат во всех регионах.

Помимо пенсий, бюджет предусматривает повышение единовременного пособия при рождении ребенка. С февраля 2027 года его размер составит 30 385 рублей. В феврале 2028 года выплату увеличат до 31 600 рублей, а в феврале 2029-го — до 32 864 рублей.

По материалам «Парламентской газеты».