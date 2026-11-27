В Рязанской области установят ещё 33 видеокамеры и 47 детекторов транспорта для развития интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Сейчас к системе подключены более 380 видеокамер и свыше 130 детекторов. Инфраструктура позволяет собирать и анализировать информацию о движении транспорта, отслеживать дорожную обстановку и оперативно реагировать на происшествия.

Технологии искусственного интеллекта помогают автоматически выявлять ДТП, заторы и посторонние предметы на проезжей части. Информация поступает в диспетчерский центр, сотрудники которого могут быстрее организовать необходимые меры.

В состав ИТС входят камеры видеонаблюдения, транспортные детекторы, адаптивные светофоры, метеопосты и электронные информационные табло.

В следующем году региональные власти планируют расширить систему. Помимо установки нового оборудования, специалисты намерены внедрить модуль анализа маршрутов общественного транспорта.

По данным Минтранса, развитие ИТС проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».