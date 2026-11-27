В Москве водитель напал на 55-летнюю женщину после конфликта из-за автомобиля, перекрывшего выезд со двора. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Очевидцем избиения стал её 11-летний сын.

Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в районе Южное Тушино. По словам дочери пострадавшей, четырёхкратной чемпионки России по спортивной гимнастике Варвары Зубовой, неизвестный водитель перегородил её матери дорогу во дворе дома.

Когда Екатерина сделала мужчине замечание, тот вышел из машины и набросился на неё. Нападавший схватил женщину за горло и несколько раз ударил в висок.

Дочь попыталась защитить мать и оттащить нападавшего. Однако мужчина дважды перебросил девушку через Екатерину. Она упала на землю, после чего водитель вернулся в автомобиль и уехал вместе со спутницей.

Позже родственники выяснили, что мужчина не живёт в их доме, но регулярно оставляет машину во дворе. Соседи рассказали, что он и раньше перекрывал выезд другим автомобилистам, а на замечания отвечал нецензурной бранью.

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Екатерина работает медсестрой в реанимации детской больницы и воспитывает нескольких детей. Во время нападения её избивали на глазах у 11-летнего сына.

По словам родственников, после случившегося мальчик боится выходить из дома.

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб и гематому. Екатерина обратилась с заявлением в полицию.