Во время личного приёма граждан глава администрации Рязани Борис Ясинский рассмотрел ряд обращений, касающихся благоустройства городских территорий.

Жительница улицы Профессора Никулина попросила навести порядок возле своего дома — убрать территорию и обрезать кустарники. Кроме того, она обратила внимание на то, что на зелёной зоне регулярно паркуются автомобили, что создаёт неудобства для жильцов и вредит растениям. Глава администрации поручил профильным специалистам взять этот адрес в работу, зафиксировать факты незаконной парковки и привести территорию в порядок.

Ещё одно обращение касалось подтопления домов в Солотче на улице Казанской. Жители пытались решить проблему самостоятельно, но имеющихся сил и средств оказалось недостаточно. На место направят специалистов управления дорожного хозяйства и транспорта: они обследуют дорогу, по которой вода подходит к домам, и предложат варианты решения.

Также на приёме обсуждались вопросы благоустройства на улице Забайкальской. Предложения местной жительницы зафиксированы. Там, где необходимо, приведут в порядок зелёные насаждения и спилят указанные аварийные деревья, а на их месте в будущем высадят новые.

Борис Ясинский поручил проработать вопрос с ограждением тротуара, а также почистить и отремонтировать дорогу между домами. Что касается смены управляющей организации, рекомендация прозвучала следующая: если жильцы считают, что она не справляется с обязанностями, её можно заменить, но такое решение должно быть единым для всех собственников.