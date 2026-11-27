Кардиолог Тамаз Гаглошвили выступил в защиту кофе, который часто воспринимают как вредный для сердца, и назвал дневную норму этого напитка, безопасную для здоровья.

Он отметил, что оптимальная суточная доза кофеина составляет не более 450 миллиграммов. Врач также подчеркнул, что беременные женщины являются исключением из этого правила.

«Нет, кофе — не вредная привычка. Я защитник кофе. Это, наоборот, полезно. Все в жизни порой бывает ровно наоборот. Любите кофе — пейте, не любите — не пейте», — написал Гаглошвили в своем Telegram-канале.

Специалист пояснил, что как для здоровых людей, так и для тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, умеренное потребление кофе безопасно.

Ранее врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов рассказал «Ленте.ру», что привычка «глушить» усталость с помощью кофе может привести к хроническому недосыпу.

По мнению эксперта, потребление напитка во второй половине дня может негативно сказаться на качестве сна, что приведет к повторной нехватке энергии на следующий день. Он пояснил, что кофеин влияет на центральную нервную систему, временно уменьшая чувство сонливости: человек может почувствовать себя бодрее, но это не означает, что его организм восстановился.