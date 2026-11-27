Замначальника отдела собственной безопасности Управления на транспорте МВД России по УрФО в Екатеринбурге уволили из-за тайной подработки, пишет URA.RU.

По данным издания, в 2024 году он создал профиль на сайте объявлений, где начал предоставлять юридические услуги. Среди его предложений значилась помощь в восстановлении водительских прав, стоимость которой варьировалась от 10 до 100 тысяч рублей.

«Всего подполковник выполнил 34 заказа, причем общался с клиентами даже в рабочее время», — говорится в публикации.

Транспортная прокуратура недавно выявила подработку полицейского. Он утверждал, что таким образом хотел «расширить свой кругозор» и заработал около 10 тысяч рублей. Однако эти объяснения не убедили проверяющих, и после 27 лет службы мужчина был уволен.