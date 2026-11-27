Водитель автомобиля, сгоревшего в массовой аварии в Москве, проехал на высокой скорости на красный сигнал светофора и снес два автомобиля, сообщил РИА Новости пассажир одной из поврежденных машин.

Резонансное ДТП произошло днем в пятницу около дома №48 на Комсомольском проспекте. Один из водителей столкнулся с тремя машинами, после чего его авто вспыхнуло из-за разлившегося на дороге бензина. По последним данным, в аварии пострадали пять человек.

«Мы стояли на красном светофоре вторыми — за машиной Changan, а водитель сгоревшей машины летел с другой стороны на бешеной скорости на красный свет. Влетел сначала в Changan и потом снес нас», — рассказал очевидец.

Собеседник агентства добавил, что серьезных травм не получил, только сильные ушибы.

Как сообщали «Известия», среди пострадавших оказался чемпион Москвы по теннису Михаил Евтимьев. Его госпитализировали с ожогами 15% тела.