Народный художник России Шалва Бедоев умер в мастерской в Москве

Народный художник России Шалва Бедоев умер в возрасте 85 лет в своей мастерской на Тверской-Ямской улице в Москве. Тело живописца обнаружили работники Союза художников, сообщает Mash.

По предварительной информации, Бедоев мог находиться в мастерской около месяца. Работники Союза художников обнаружили его тело только 4 октября.

Точные обстоятельства смерти художника пока не сообщаются.

Шалва Бедоев — советский и российский живописец, академик Российской академии художеств и профессор Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова.

Работы художника представлены в музейных собраниях России и других стран. Бедоев получил звание народного художника России за вклад в отечественное изобразительное искусство.