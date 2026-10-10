Академик РАН рассказал о «программе», ограничивающей срок жизни человека

Во многих биологических организмах заложена колоссальная мощь по обновлению, есть животные и растения, которые практически не стареют, заявил академик РАН Сергей Лукьянов, его слова привел ТАСС.

По его мнению, за этим процессом стоит «программа», и те виды, которые живут сейчас, успешно прошли отбор.

«Им сотни миллионов лет. Для каждого вида очень важно обновление, чтобы он мог оставаться на Земле и приспосабливаться к жизни», — отметил ученый.

Лукьянов указал что именно эта «программа» ограничивает срок жизни человека. Он пояснил, что отключение определенных генов у животных значительно продлевает их жизнь. В то же время максимальная продолжительность жизни человека остается в пределах от 122 до 125 лет, и за последние тысячелетия этот рубеж не изменился.

Академик РАН добавил, что этот механизм запрограммирован на уничтожение особи для предотвращения конкуренции за ресурсы с последующими поколениями. Также на ситуацию влияет защита организма от развития тяжелых системных патологий.