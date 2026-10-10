Новости мира

В 51 год умерла звезда шоу «Голос» Карина Зевиани

Никита Рязанцев
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Известная бразильская певица Карина Зевиани умерла в больнице после того, как в течение двух лет боролась с онкологическим заболеванием, ей был 51 год, пишет Need To Know.

Артистка до последнего выходила на сцену и выступала с концертами. В конце сентября она объявила аудитории, что ей предстоит пройти курс внутривенной химиотерапии.

«Певица боролась с раком молочной железы, который позже распространился на печень и кости», — говорится в статье.

Зевиани начала путь в модельном бизнесе, работала в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. После этого она решила попробовать себя в музыке.

В 2005 году Карина присоединилась к американскому электронному коллективу Thievery Corporation. Спустя три года она стала солисткой французской группы Nouvelle Vague. В 2009-м Зевиани вернулась в Бразилию. Через три года после этого певица выпустила единственный сольный альбом под названием Amor Inventado.

Новый виток ее популярности начался осенью 2020 года, когда она приняла участие в девятом сезоне шоу «Голос Бразилии».

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