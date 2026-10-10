Петербурженка, отравившая сына уксусом, вела блог для мамочек

Многодетная мать из Петербурга, которая насильно влила 12-летнему сыну в рот 70-процентный уксус, вела блог, в котором делилась опытом с другими родителями, пишет SHOT.

По предварительной версии, 41-летняя женщина привела мальчика к Дудергофскому озеру. Там она напоила ребенка кислотой, облила ему лицо, погрузила в воду и ушла, оставив без помощи. Сыну удалось выбраться из воды, несмотря на ожоги и отравление.

«Валентина работала искусствоведом и урбанистом, а еще вела «блог для мамочек», где показывала занятия с детьми и рассказывала об их дружной семье», — говорится в публикации.

Женщина воспитывает двух дочерей и сына. Ее задержали и обвинили в покушении на убийство малолетнего. Вскоре ее взяли под стражу. Вину Валентина признала частично. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии, его ввели в искусственную кому.

По данным издания, в последнее время петербурженка жаловалась на серьезные трудности на работе.