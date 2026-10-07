Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Белгородской, Курской областей и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным оперативного штаба Белгородской области, в результате удара со стороны ВСУ погиб ребенок. Еще пять человек, среди которых 11-летняя девочка, получили ранения.

По информации местных органов исполнительной власти, в Курской области вследствие атаки БПЛА погиб один человек.

В ДНР из-за преступных действий киевского режима пострадали четыре мирных жителя.

Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и лиц из числа представителей ВФУ, причастных к совершению преступлений.