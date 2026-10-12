В Рязанской области нашли «редкий двухэтажный» белый гриб

В лесу неподалеку от Пителина Рязанской области грибники обнаружили необычную троицу белых грибов, расположенных друг над другом. Редкую находку сделала жительница региона Маргарита Савостьянова, приехавшая на выходные к родителям. Об этом сообщает ИД «Пресса».

9 октября, в теплый солнечный день, Маргарита вместе с близкими отправилась на прогулку в лес неподалеку от окружного центра. Октябрьская погода позволила грибникам продолжить тихую охоту: здесь еще встречаются белые грибы, подберезовики, подосиновики и волнушки.

Больше всего внимания привлекли три белых гриба, которые словно расположились в два этажа. Подобные природные аномалии местные грибники встречают нечасто.

Как поясняет ИД «Пресса», в науке это явление называют суперпозицией плодовых тел. Верхний гриб не паразитирует на нижнем и не растет из его тканей. У всей необычной троицы оказалась общая подземная грибница.

На этом сюрпризы прогулки не закончились. Чуть позже грибники собрали на соседнем поле букет колокольчиков и ромашек — цветов, которые обычно ассоциируются с июнем и июлем, а не с серединой осени.