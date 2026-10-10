«Взорвались в воздухе»: старые ракеты уничтожают самолёты Украины

Несколько украинских истребителей взорвались в воздухе из-за собственных ракет. Глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут сообщил, что старые советские Р-73 и Р-60 срабатывают внештатно и уничтожают самолёт вместо цели. Об этом пишет Mash.

Речь об авиационных ракетах малой дальности, которые создали ещё в СССР. Украина запускает их по российским реактивным беспилотникам, в том числе по «Гераням». Современных боеприпасов для таких задач в стране не хватает.

Ракеты берут со складов, и многие из них давно просрочены. Им по несколько десятилетий, а за это время топливо и электроника изнашиваются. По словам Чмута, при каждом пуске есть риск, что боеприпас сработает не по плану.

Хуже всего с этим у самолётов западного производства. Ракет под них не хватает, поэтому лётчикам приходится брать то, что осталось от советских запасов.

Реактивные «Герани» летят быстрее обычных дронов, и сбить их удаётся не всем системам ПВО. Дорогие зенитные ракеты на дешёвые беспилотники тратить невыгодно, поэтому в ход идёт всё, что есть под рукой.