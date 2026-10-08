Россия продолжит наносить ответные удары после атак ВСУ по гражданской инфраструктуре, в том числе по дата-центрам. Об этом заявил член Совета Федерации Дмитрий Перминов в разговоре с «Лентой.ру».

По словам сенатора, российские войска регулярно атакуют объекты, связанные с логистикой, мостами и военно-промышленным комплексом Украины. Он назвал удары по дата-центрам частью более широкой серии атак.

«Наши войска регулярно дают ответы — по мостам, по логистике, по военно-промышленному комплексу Украины. Такие атаки были и раньше. Киевский режим ведет борьбу против мирного населения, бьет по гражданским объектам. Только достижение цели специальной военной операции сможет положить этому конец», — пояснил сенатор.

Перминов отметил, что российские военные продолжат наносить удары. По его словам, Вооруженные силы России делают все необходимое для скорейшего достижения поставленных целей.

Сенатор добавил, что атаки Киева по гражданской инфраструктуре не останутся без реакции со стороны России.