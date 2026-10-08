Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

В Совфеде рассказали об ответе на удары ВСУ

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Россия продолжит наносить ответные удары после атак ВСУ по гражданской инфраструктуре, в том числе по дата-центрам. Об этом заявил член Совета Федерации Дмитрий Перминов в разговоре с «Лентой.ру».

По словам сенатора, российские войска регулярно атакуют объекты, связанные с логистикой, мостами и военно-промышленным комплексом Украины. Он назвал удары по дата-центрам частью более широкой серии атак.

«Наши войска регулярно дают ответы — по мостам, по логистике, по военно-промышленному комплексу Украины. Такие атаки были и раньше. Киевский режим ведет борьбу против мирного населения, бьет по гражданским объектам. Только достижение цели специальной военной операции сможет положить этому конец», — пояснил сенатор.

Перминов отметил, что российские военные продолжат наносить удары. По его словам, Вооруженные силы России делают все необходимое для скорейшего достижения поставленных целей.

Сенатор добавил, что атаки Киева по гражданской инфраструктуре не останутся без реакции со стороны России.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Более 20 тысяч саженцев высадят в 170 общественных пространствах Рязани
Следующая статья
Солнце выдало мощную вспышку M6.7, которая может повлиять на Землю
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Виктор Дробыш высказался о новой примадонне российской эстрады

По словам продюсера, он не понимает, зачем кого-либо из российских певиц возводить на пьедестал. Дробыш сравнил подобный выбор с назначением директора несуществующего «подземного мармеладного завода».
Погода

Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины.
Политика

Сладков рассказал о встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции

Журналист Александр Сладков рассказал на платформе «Макс» о случайной...
Новости России

Коц: Зеленский неслучайно выбрал момент для атаки на Подмосковье

Владимир Зеленский неслучайно решил устроить крупную атаку БПЛА на...
Политика

Полковник рассказал, зачем делегация НАТО приехала в Киев впервые за восемь лет

Делегация Военного комитета НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне прибыла с официальным визитом в украинскую столицу. В Киев приехали представители всех 32 государств, входящих в состав альянса.
Темы
Акценты

Китайские автомобили подорожают, Пекин меняет правила экспорта машин

Новые требования к сервису могут сократить поставки популярных моделей в Россию и поднять цены на машины параллельного импорта
Погода

Солнце выдало мощную вспышку M6.7, которая может повлиять на Землю

Учёные ИКИ РАН пока не увидели признаков выброса вещества в сторону нашей планеты
Политика

Когда удары по Киеву дадут эффект, объяснили эксперты

Повреждение дата-центров, энергетики и транспортной инфраструктуры создаёт для Киева накопительный эффект, но говорить о потере городом основных функций пока преждевременно
Новости России

В Госдуме призвали бизнес призвали усилить защиту дата-центров от дронов

Алексей Журавлев заявил, что владельцы объектов могут создавать собственные системы противовоздушной безопасности
Все события Рязани и области

В Рязани 9 октября отключат холодную воду на одной улице

В Солотче водоснабжение приостановят с 9:00 до 15:00, ограничения затронут несколько десятков домов
Политика

Подпольщик Лебедев заявил о настораживающих странностях в работе украинской ПВО

Координатор николаевского подполья обратил внимание на сообщения о поставках техники и работе военной логистики в разных регионах страны
Происшествия

Устроивший смертельное ДТП на Солотчинском мосту водитель был пьян 

Следователь полиции намерен ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Новости кино и ТВ

Стартовали съёмки продолжения сериала НТВ «Солдат по кличке Рекс»

Лето 1943 года. Красная Армия продолжает наступление к Днепру, до которого им остаётся лишь 20 километров. Разведроте Виктора Громова (Евгений Миллер) поручают важную задачу: как можно быстрее захватить плацдарм на правом берегу и сохранить последний уцелевший мост.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье