В Рязани работает фотовыставка о детях, родившихся вопреки обстоятельствам

В Рязани продолжает работу фотовыставка «Рождённые вопреки». Сейчас она ждёт гостей в Библиотеке‑филиале № 9 (ул. 7‑я Линия, 5А), а с 15 октября экспозиция переедет в Библиотеку‑филиал № 2 (ул. Белякова, д. 5).

Организаторы — «Женское движение Единой России» в Рязанской области при поддержке компании «Р‑Энергия».

«Для нас важно быть частью инициатив, которые говорят о по-настоящему ценном», — говорится в сообщении в соцсетях компании.

Каждая фотография на выставке — не просто кадр, а целая история. Это реальные судьбы женщин, которые в очень непростых обстоятельствах выбрали жизнь. За каждым снимком своя борьба: с болезнью, страхом, одиночеством, бытовыми трудностями… И за каждым — счастливое продолжение: дети, которые стали учителями, учёными, журналистами, спортсменами, пилотами. Они родились вопреки всему — чтобы жить и менять мир.

Возрастное ограничение: 0+.