Удар по Северному мосту в Киеве может осложнить военную логистику ВСУ и ограничить переброску техники и грузов. Такое мнение «Абзацу» высказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник Олег Иванников.

По словам эксперта, повреждение переправы через Днепр способно серьезно повлиять на движение военных грузов. Он считает, что российские войска последовательно воздействуют на маршруты снабжения ВСУ перед наступлением зимы.

«Повреждения Северного моста в Киеве окажут критическое влияние на передвижение военных грузов для ВСУ. Это свидетельствует о том, что российские вооруженные силы действуют по всем правилам военной науки и уничтожают артерии перевозки боеприпасов», — заявил Иванников.

Эксперт добавил, что дальнейшее повреждение мостовой инфраструктуры может осложнить транспортное сообщение между левобережной и правобережной частями Киева. По его оценке, это создаст дополнительные проблемы для снабжения столицы.

Иванников связал возможные перебои с транспортом с устойчивостью городской инфраструктуры. Он считает, что дефицит ресурсов и проблемы с коммунальными услугами способны усилить социальное напряжение в Киеве.

«Режим крайне зависим от социальной инфраструктуры и от киевлян. Если они примут решение противостоять власти, то уничтожение мостов они могут рассматривать как триггер для своих дальнейших действий», — сказал подполковник.

Утром 4 октября российские войска нанесли очередной удар по Северному мосту. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в дорожное полотно. По данным российских военных, переправа использовалась для переброски войск и военных грузов. Российское Минобороны заявило о повреждении проезжей части и проходящей по мосту теплотрассы. Украинские власти сообщили о нарушении работы тепломагистрали и временных ограничениях движения.