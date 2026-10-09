Водителя Range Rover арестовали после смертельного ДТП на Солотчинском мосту в Рязани

Советский районный суд Рязани заключил под стражу 21-летнего водителя Range Rover, обвиняемого в ДТП на Солотчинском мосту, в котором погибли две женщины. С учётом позиции прокурора суд избрал ему меру пресечения до 2 декабря 2026 года.

Как сообщили в УМВД России по Рязанской области, мужчине предъявили обвинение по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ. По версии следствия, он управлял автомобилем в состоянии опьянения и допустил столкновение, повлёкшее гибель двух человек.

Обвиняемого доставили в суд по ходатайству следователя полиции. Суд постановил заключить его под стражу, после чего мужчину поместили в следственный изолятор.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы. Окончательное решение о виновности мужчины примет суд.

Прокуратура Рязанской области контролирует привлечение обвиняемого к уголовной ответственности.