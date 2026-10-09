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Смертельная авария на Солотчинском мосту в Рязани: две сестры погибли, водитель Range Rover был пьян

Алексей Самохин
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Следователи УМВД России по Рязанской области ищут очевидцев смертельного ДТП на Солотчинском мосту через Оку, которое произошло утром 2 октября. В аварии погибли 42-летняя водитель Kia Soul и ее 39-летняя пассажирка. Позднее выяснилось, что женщины приходились друг другу родными сестрами. Медицинское освидетельствование выявило у водителя Range Rover, участвовавшего в столкновении, состояние опьянения.

Как произошла авария на Солотчинском мосту

ДТП случилось около 06:09 на первом километре мостового перехода через Оку. По предварительной версии следствия, 21-летний житель Клепиковского муниципального округа за рулем Range Rover столкнулся с Kia Soul, которая двигалась в том же направлении.

После удара Kia вынесло на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с Lada Vesta, за рулем которой находился 44-летний житель поселка Мурмино.

Удар оказался смертельным для двух женщин в Kia. Водитель и ее 39-летняя пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.

Водителей Range Rover и Lada Vesta с травмами доставили в медицинское учреждение.

Погибшие женщины были родными сестрами

После аварии родственник погибших рассказал в соцсетях, что женщины приходились друг другу родными сестрами. После их смерти дети остались без матерей.

Трагедия произошла ранним утром на одном из мостовых переходов Рязани. Для следствия сейчас важны подробности движения автомобилей непосредственно перед столкновением, а также обстоятельства, которые могли привести к аварии.

Отметим также, что ранее в интернете появилось видео с моментом столкновения, на котором видны подробности произошедшего. 

Что известно о расследовании

5 октября региональное УМВД сообщило о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ. Эта норма предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек.

На момент возбуждения дела водитель Range Rover находился в больнице. Поэтому вопрос о его задержании и избрании меры пресечения тогда еще не решили.

8 октября в региональном УМВД сообщили, что медицинское освидетельствование выявило у молодого водителя состояние опьянения. Следствие намерено переквалифицировать обвинение на пункт «а» части 6 статьи 264 УК РФ. Эта статья касается нарушения ПДД в состоянии опьянения, повлекшего смерть двух или более человек.

После выписки подозреваемого из больницы следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Окончательную правовую оценку обстоятельствам аварии дадут по результатам расследования.

Прокуратура Советского района Рязани взяла установление обстоятельств ДТП на контроль.

Очевидцев просят обратиться в полицию

Следственное управление УМВД России по Рязанской области просит откликнуться всех, кто видел столкновение на Солотчинском мосту утром 2 октября, а также располагает видеозаписями или другими сведениями, которые могут помочь расследованию.

Сообщить информацию можно в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области.

Адрес: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1.

Телефон: (4912) 44-46-08.

Даже незначительные на первый взгляд детали могут помочь следователям восстановить последовательность событий и установить все обстоятельства трагедии.

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