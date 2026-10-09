Дуб, сирень и гортензии появились в сквере на улице Грибоедова в Рязани

В сквере на улице Грибоедова в Рязани высадили деревья, кустарники и декоративные растения. Озеленение организовали в рамках месячника по благоустройству, к акции присоединились жители города, представители администрации, общественники, студенты и школьники.

Участники акции высадили дуб, венгерскую сирень и метельчатую гортензию сорта «Лайм Лайт». Компанию им составили посконник, тростниковая молиния и березолистная спирея «Тор».

В сквере появились и пузыреплодники сортов «Лита Гринни» и «Литл Девил». Новые посадки должны дополнить озеленение общественного пространства, сообщила пресс-служба администрации Рязани.