Общество

Дуб, сирень и гортензии появились в сквере на улице Грибоедова в Рязани

Алексей Самохин
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В сквере на улице Грибоедова в Рязани высадили деревья, кустарники и декоративные растения. Озеленение организовали в рамках месячника по благоустройству, к акции присоединились жители города, представители администрации, общественники, студенты и школьники.

Участники акции высадили дуб, венгерскую сирень и метельчатую гортензию сорта «Лайм Лайт». Компанию им составили посконник, тростниковая молиния и березолистная спирея «Тор».

В сквере появились и пузыреплодники сортов «Лита Гринни» и «Литл Девил». Новые посадки должны дополнить озеленение общественного пространства, сообщила пресс-служба администрации Рязани. 

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