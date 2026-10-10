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Политика

Эксперт объяснил, чем опасны воздушные шары с Украины

Алексей Самохин
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Над Ярославской областью 9 октября уничтожили украинские воздушные шары. Минобороны сообщило, что это были малоразмерные разведывательные аэростаты, запущенные с территории Украины.

Случай не первый. Тремя днями раньше ведомство рассказывало о перехвате шара с модулем Starlink на высоте больше 10 километров. Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии для aif.ru назвал три задачи, под которые ВСУ пробуют метеозонды.

Первое: доставка дронов. Беспилотники Hornet цепляют к шарам, те летят на высоте 4-5 километров до трассы «Новороссия», там дроны отцепляют, и они идут в атаку. Второе: наведение. Шар с терминалом Starlink помогает точнее выводить дроны на цель. «Фактически это некий псевдоспутник, подобие спутника Starlink», — пояснил Кнутов. Третье: радиотехническая разведка.

Эксперт допустил, что на сбитом шаре стояла аппаратура РЭБ или разведки. Такая техника фиксирует, где находятся российские системы ПВО, и передаёт данные дальше.

Сбить такую цель непросто. Малоразмерные шары слабо отражают радиосигнал, и радары почти не видят их. Кнутов напомнил, как с аэростатами боролись раньше. Против них использовали скоростной МиГ-25, дорабатывали комплекс С-200, который доставал шары на высоте 41 километр, а в С-75 ввели режим стрельбы по дрейфующим аэростатам.

По словам эксперта, российские военные к угрозе уже приспособились. Шары удаётся находить и сбивать, хотя они почти незаметны.

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