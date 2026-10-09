Медведев заявил об «охоте» на россиян в Европе 

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал пост в день задержания в Черногории Михаила Звинчука, основателя Telegram-канала «Рыбарь». Он заявил, что россиянам в европейских странах грозит опасность, и допустил, что для освобождения задержанных может потребоваться обмен.

«Потенциально на всех (подчёркиваю, на всех) россиян объявлена охота», — написал Медведев. По его словам, не гарантируют защиту ни визы, ни приглашения, ни другие документы.

Политик считает, что россиянина могут арестовать за высказывания о западных странах, Евросоюзе и украинских властях. Он также заявил, что в Европе благосклонно относятся к релокантам лишь временно.

Что известно о задержании Михаила Звинчука

Основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, на который подписаны около 1,3 миллиона человек, задержали утром 9 октября в черногорском городе Рисан. По данным СМИ, операцию провели полиция страны и Агентство национальной безопасности.

Вместе со Звинчуком задержали его жену и троих знакомых.

Черногорские СМИ связывают деятельность «Рыбаря» с ведением так называемой гибридной войны в интернете. Подобные обвинения в адрес канала ранее звучали со стороны Великобритании и США.

Медведев заявил, что для возвращения россиян на родину, вероятно, придётся пополнять обменный фонд за счёт граждан европейских стран и США.

«Иначе никак: с волками жить, по-волчьи выть», — заключил он.