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Батареи всё ещё холодные? Подключение домов к отоплению в Рязани, куда жаловаться

Алексей Самохин
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В Рязани идёт пуск тепла в многоквартирные дома. Если ваш дом уже подключён, а радиаторы остаются холодными, нужно действовать по порядку: сначала обратиться в управляющую организацию, а не в теплоснабжающее предприятие. Разбираемся, кто за что отвечает, какая температура в квартире считается нормой и когда ждать перерасчёта.

Отметим, что в соцсетях, например на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова ВКонтакте, мого жалоб на неработающее отопление. Жители Рязани жалуются, что в их квартирах холодные батареи, дозвониться до управляющей компании не всегда возможно, а если и дозвонишься, приходится ждать слесаря. Ещё один пласт проблемы: не у всех домов есть УК, поэтому проблемы у рязанцев возникают регулярно. И один из главных вопросов: почему приходится платить за тепло, которого нет?!!

Когда включили отопление

Отопительный сезон 2026–2027 в Рязани стартовал 1 октября. С этой даты МУП «РМПТС» начало подачу тепловой энергии на объекты города. Тепло подаётся поэтапно, потому что запуск системы и её настройка требуют времени:

жилые дома подключают в течение 5 дней;

школы, больницы и детские сады подключают в течение 3 дней.

Графики включения отопления от источников теплоснабжения опубликованы на официальном сайте предприятия: www.rmpts.ru. Точную дату подключения конкретного дома можно уточнить в управляющей компании или ТСЖ, которая его обслуживает.

Кто за что отвечает

Тепло доходит до квартиры через три зоны ответственности:

МУП «РМПТС» отвечает за источники теплоснабжения и тепловые сети. Предприятие подаёт теплоноситель до многоквартирных домов в пределах своей зоны.

Управляющая организация (УК) отвечает за внутридомовую систему: запуск, регулировку и работу стояков, арматуры и распределение тепла по дому.

Собственник квартиры отвечает за исправность радиаторов и их правильное подключение, а также за утечки тепла через окна, двери и стены.

Комфортная температура в квартире зависит от совместной работы всех трёх звеньев.

Дом подключён, а батарея холодная: что делать

Холодный радиатор при подключённом доме не всегда означает проблему на теплосети. Часто причина во внутридомовой системе, например в воздухе в стояке. Порядок действий такой:

Обратитесь в свою управляющую организацию. Оставьте заявку по телефону, через диспетчерскую или в личном кабинете, если он есть. Укажите адрес, номер квартиры и что именно не так: стояк не греется, радиатор едва тёплый или прогревается неравномерно.

Дождитесь специалистов УК. Они проверят запорную арматуру, стравят воздух из системы и снимут параметры теплоносителя на вводе в дом.

Если дом исправен, а тепла нет, УК направляет заявку в МУП «РМПТС». Затем проводится совместное комиссионное обследование, определяются причины и составляется акт.

Батарея тёплая, а в квартире холодно

Главный показатель качества отопления — температура воздуха в помещении, а не температура батареи. Нормативы такие:

не ниже +18 °C в жилых комнатах;

не ниже +20 °C в угловых комнатах.

Если в квартире холоднее, оставьте заявку в УК. Её специалисты проведут регулировку и наладку внутридомовой системы: проверят арматуру, стравят воздух и снимут параметры теплоносителя на вводе. Если система исправна, а тепла нет, заявка снова передаётся в МУП «РМПТС» для совместного обследования и составления акта.

Перерасчёт: как и когда

Фактическая дата включения отопления в каждом доме фиксируется актом, который подписывают специалисты УК и МУП «РМПТС».

Оплату за отопление «РМПТС» начисляет централизованно, начиная с официальной даты начала отопительного сезона, то есть с 1 октября. Если дом подключили позже, перерасчёт проводится автоматически на основании акта пуска отопления, и обращаться за ним отдельно не нужно. Он отразится в платёжных документах за ноябрь–декабрь.

Пример: если ваш дом подключили 3 октября, а не 1-го, перерасчёт придёт в квитанции за ноябрь–декабрь.

Для наглядности МУП РМПТС еще до старта отопительного сезона в Рязани подготовил карточки, с помощью которых можно понять, кто виноват и что делать. 

Иллюстрации: rmpts.ru

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