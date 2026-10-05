«Военная хроника» объяснила логику ударов по мостам Киева

Серия ударов по мостам Киева может быть частью более масштабной кампании, направленной не только на повреждение отдельных объектов. К таким выводам пришла «Военная хроника», назвав возможными задачами проверку уязвимостей инфраструктуры, создание длительных проблем для транспорта и давление на систему ПВО.

Зачем могут наноситься удары по мостам

Авторы канала предлагают рассматривать происходящее не как отдельные атаки на конкретные сооружения, а как последовательную проверку возможностей.

Мосты представляют собой сложные цели для ударных беспилотников. Одного попадания обычного БПЛА, как отмечает «Военная хроника», недостаточно для их полного разрушения. При этом такие объекты позволяют оценивать работу противовоздушной обороны.

В частности, можно проверять скорость реакции ПВО, маршруты подлета беспилотников и используемые средства обнаружения. Еще один фактор — количество ресурсов, которые украинской стороне приходится направлять на защиту отдельных объектов.

Давление на транспортную систему Киева

Еще одной возможной задачей авторы называют создание постоянных проблем для транспортного сообщения между левым и правым берегами Днепра.

По мнению «Военной хроники», воздействие на мосты может рассматриваться и как часть давления на систему управления Киевом. Столица Украины является крупным мегаполисом со сложной инфраструктурой, поэтому нарушения транспортных связей потенциально способны затрагивать работу других городских систем.

Авторы используют термин «функциональная деурбанизация», подразумевая постепенное нарушение нормальной работы отдельных элементов городской инфраструктуры.

Почему стоит ждать продолжения ударов

«Военная хроника» напоминает о своей майской оценке, согласно которой осложнение российской логистики на южном направлении могло привести к ответным действиям.

При этом, как утверждают авторы канала, масштаб последующих мероприятий оказался больше ожидаемого. Теперь они предполагают, что нынешняя серия атак по Киеву может быть только началом более широкой кампании.

В таком случае под удары могут попасть не только мосты, но и другие объекты городской и транспортной инфраструктуры.