Первый депутат Госдумы нового созыва подал заявление об уходе

Депутат Госдумы девятого созыва от «Единой России» Ирина Елиферова подала заявление о сложении полномочий в связи с переходом на другую работу. Она стала первым парламентариев нового созыва, который решил отказаться от мандата менее чем через неделю после начала работы Госдумы. Об этом сообщает ТАСС.

Информация о заявлении Елиферовой размещена в базе данных Госдумы. Согласно документу, ее полномочия будут считаться досрочно прекращенными со 2 октября — даты подачи заявления.

Вопрос об уходе депутата могут рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 13 октября. Соответствующий проект постановления уже появился в базе нижней палаты парламента.

Куда именно перейдет Елиферова, в документе не уточняется. Причиной сложения полномочий назван переход на другую работу.

Елиферова получила мандат после выборов в Госдуму. Она стала одной из четырех представителей «Единой России», занявших места после отказа от мандатов лидеров партийного списка. От депутатских мандатов отказались глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военный корреспондент Евгений Поддубный и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

До избрания в Госдуму Елиферова занимала должность координатора «Женского движения «Единой России».