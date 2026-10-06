Эксперт рассказал, чем ответит Россия на заявления Зеленского

Россия может усилить удары по военной логистике, объектам ВПК и портовой инфраструктуре Украины после атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Ранее об усилении атак на НПЗ заявил Владимир Зеленский. Военный эксперт и ветеран разведки Андрей Колесник в комментарии aif.ru заявил, что особое внимание будет уделено цепочкам снабжения ВСУ и портам, через которые поступает западная техника.

По словам Колесника, российский ответ может носить комплексный характер. Основными направлениями он назвал военные объекты, предприятия военно-промышленного комплекса, системы связи и логистические узлы.

Эксперт отдельно подчеркнул значение топливной инфраструктуры. Нефтепродукты необходимы для работы любой армии, поэтому объекты, связанные с производством и поставками топлива, остаются важной частью военной логистики.

«Главное — логистические цепочки, удары по которым продолжают усиливаться», — заявил Колесник.

Отдельное внимание ветеран разведки уделил портам. По его словам, через морскую инфраструктуру Украина получает военную технику и боеприпасы от западных партнеров.

В числе потенциальных целей он назвал порты Одессы, Измаила, Рени и Черноморска. Колесник считает, что удары по такой инфраструктуре могут стать более масштабными.

«Портовая инфраструктура, через которую везут технику для ВСУ, также является целью», — отметил эксперт.

Вопрос возможных ударов по объектам, которые связывают с руководством Украины, Колесник назвал вопросом военной целесообразности.

По его словам, окончательное решение в таком случае принимает высшее командование Вооруженных сил России. Эксперт напомнил о ранее заявленной позиции российского руководства не наносить удары по политическому руководству Украины, потому что с кем-то надо договариваться. Москва заинтересована в урегулировании конфликта на долгосрочной основе.

При этом эксперт заявил, что дальнейшие атаки на российскую топливную инфраструктуру могут привести к усилению ответных ударов по украинской военной логистике, портам и предприятиям ВПК.