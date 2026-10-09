Рязанцы стали получать в ломбардах на 20% больше денег

Жители Рязанской области в первом полугодии 2026 года заключили с ломбардами более 65 тысяч договоров займа на общую сумму почти 1,4 млрд рублей. Средний размер займа достиг 21 тысячи рублей, увеличившись за год на 20,4%. Об этом сообщили в пресс-служба рязанского отделения Банка России.

Рост среднего займа связан с подорожанием золота. Благодаря увеличению стоимости драгоценного металла владельцы украшений могли получить под залог того же изделия больше денег, чем годом ранее.

Всего за шесть месяцев ломбарды региона выдали займы почти на 1,4 млрд рублей. При этом, несмотря на развитие дистанционных услуг, клиенты по-прежнему предпочитают лично приходить в офисы для оформления договоров.

Как работают современные ломбарды

Компании внедряют новые технологии, развивают дистанционное обслуживание и совершенствуют IT-инфраструктуру. Клиенты могут получить информацию об услугах, дистанционно оценить залог и погасить задолженность онлайн.

Однако сам договор займа чаще всего оформляют при личном посещении ломбарда.

Если клиент не возвращает деньги в установленный срок, ломбард получает право продать невостребованную вещь. Сделать это можно через месяц после окончания срока договора, когда истечёт предусмотренный законом льготный период.

Как не попасть к нелегальным кредиторам

Особую опасность представляют организации, которые работают под видом ломбардов, но не соблюдают требования законодательства. Они могут занижать стоимость заложенных вещей, не страховать риски их утраты или повреждения и продавать имущество до окончания льготного периода.

Перед оформлением займа стоит проверить, есть ли компания в государственном реестре ломбардов. Он опубликован на официальном сайте Банка России.

Проверка поможет убедиться, что организация работает легально и обязана соблюдать установленные правила предоставления займов под залог имущества.