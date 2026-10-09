Сергей Суровикин, кадр из видео Минобороны РФ
Политика

Эксперт объяснил, зачем «генерал Армагеддон» мог вернуться в зону СВО

Алексей Самохин
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Возвращение генерала Сергея Суровикина на фронт может сделать атаки российской армии эффективнее, заявил НСН военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

О возвращении Суровикина написала британская газета The Telegraph. По данным издания, генералу, которого на Западе прозвали «Армагеддоном», поручили уничтожить мосты в Киеве и разделить город пополам. Минобороны России эту информацию не подтверждало.

Прохватилов уверен, что генерал способен повысить результативность ударов.

«Я думаю, что этому сообщению можно верить. Честно говоря, ещё летом 2022 года я был на закрытом совещании, где было высказано мнение о том, что нужны не только передовые технологии для успешных операций, но и побольше талантливых генералов. Это как раз тот случай», — отметил он. 

В то же время эксперт считает, что цель Суровикина не уничтожение мостов, ведь «это может и курсант первого курса военной академии делать». Задача генерала — усилить наступательный потенциал российских войск. 

Прохватилов подчеркнул, что опасаются британцы не зря, ведь у Суровикина есть все необходимые качества для усиления атак. 

«Нам необходимо изолировать театр военных действий левобережья, для этого нужно атаковать мосты через Днепр. Если выпускать по десятку дронов на каждый мост, уже через полмесяца группировка противника останется без припасов», — заявил аналитик.

Суровикин командовал Объединённой группировкой войск в зоне СВО с 8 октября 2022 года. 11 января 2023 года его на этом посту сменил начальник Генштаба Валерий Герасимов. После 24 июня 2023 года генерал исчез из публичного поля. Тогда появилось видео, на котором он призвал мятежных бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться.

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