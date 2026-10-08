Сладков прокомментировал отправку сирийских военных в Йемен

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал сообщение о возможной отправке сирийских военнослужащих в Йемен. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Сирия рассматривает вариант направить туда от 10 тыс. до 20 тыс. военных для борьбы с хуситами.

При этом Министерство информации Сирии заявило, что страна не собирается вступать в войну в Йемене.

«Елки-палки, да я аналитик (шучу конечно)!

Чтоб получить подряд на войну в качестве прокси-армии США надо еще постараться!

Сирийские военные (ну те бармалеи, которые еще вчера вырезали асадовцев), теперь готовы воевать против хусидов в Йемене.

Естественно я никакой не востоковед. Просто и ежу понятно, что амеры кого-нибудь против хусидов да наймут, местное товарищи никогда с ними сами не справятся.

А немного раньше я предполагал, что если Киев бы пошел на все условия Москвы, и, в их числе, жёстко сократил ВСУ, то в качестве американской прокси-армии в Йемен поехали бы вчерашние солдаты ВСУ. И я думаю, что у них карьера наемников реально маячит впереди».

Сладков связал возможное участие сирийских сил в конфликте с хуситами с использованием прокси-армий. Он напомнил о своём более раннем сообщении о том, что бывшие военнослужащие ВСУ в случае сокращения украинской армии могли бы в будущем участвовать в зарубежных конфликтах в качестве наемников.