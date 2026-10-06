Эксперт РАН рассказала, почему США и Китай не смогут прекратить конфронтацию

Торговое противостояние США и Китая сохранится в обозримом будущем, а отношения двух стран вряд ли перейдут к устойчивому мирному сосуществованию. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказала кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН Екатерина Заклязьминская.

По словам эксперта, Вашингтон стремится не допустить, чтобы Китай стал крупнейшей экономикой мира или занял лидирующие позиции в новых отраслях.

Особое значение для США имеет технологическая конкуренция. Речь идет в том числе об искусственном интеллекте, где КНР активно развивает собственные возможности.

«Торговая конфронтация между странами продолжится. Стороны вряд ли смогут разрешить все существующие противоречия», — заявила Заклязьминская.

Экономист считает маловероятным переход отношений двух держав к мирному сосуществованию. По ее оценке, противостояние может оказаться длительным и постепенно сменять одни формы давления другими.

Отдельно Заклязьминская оценила ситуацию вокруг Тайваня. По ее словам, Пекин на данном этапе не планирует добиваться решения вопроса с помощью военной силы и не намерен вступать из-за острова в прямой конфликт с США.

Китайские власти, как считает эксперт, в первую очередь делают ставку на мирные механизмы и другие рычаги воздействия. В частности, Пекин рассчитывает на укрепление связей между жителями Тайваня и материковым Китаем.

При этом полностью исключать силовой сценарий нельзя. Китайские власти сами не раз заявляли о возможности военного решения тайваньского вопроса при определенных обстоятельствах, отметила экономист.

Заклязьминская прогнозирует сохранение напряженности сразу по нескольким направлениям — от торговли и технологий до вопросов безопасности.