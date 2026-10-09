Карасин объяснил, чего ждать от переговоров Украины и США

Предстоящая встреча украинских переговорщиков с представителями президента США Дональда Трампа может привести к появлению разумных предложений по урегулированию конфликта, но рассчитывать на прорыв пока не приходится. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером запланированы на 9 октября в Майами. По данным СМИ, стороны намерены обсудить возможность частичного перемирия. К встрече могут присоединиться европейские представители.

Карасин объяснил, что украинская сторона сталкивается с растущими трудностями в экономике, военной сфере и энергетике. Поэтому переговоры, по его оценке, обещают быть сложными.

«Если что-то будет разумное, что американские переговорщики захотят привезти потом и обсудить с российскими представителями, у нас не будет поводов отказать им», — заявил сенатор.

При этом Карасин скептически оценил вероятность достижения договоренностей. По его словам, надежды на положительный результат остаются небольшими, поскольку договоренности Анкориджа были «жестко и цинично опровергнуты».

Российский политик подчеркнул, что Москва намерена оценивать дальнейшие шаги по конкретным результатам и документально закрепленным соглашениям.

«Мы верим только реальным делам и договоренностям, которые зафиксированы на бумаге, потому что иначе это все медийные упражнения», — сказал Карасин.