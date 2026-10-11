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Политика

Политолог раскрыл замысел Трампа с энергетическим перемирием

Алексей Самохин
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Президент США Дональд Трамп пытается закрепить за собой образ миротворца, заявляя о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал политолог Юрий Самонкин. По его оценке, американский лидер может преследовать и другую цель — помочь Киеву избежать усугубления энергетического кризиса перед зимой.

Самонкин связал заявления Трампа с внутриполитической ситуацией в США. На фоне предстоящих выборов в Конгресс американский президент заинтересован в том, чтобы демократы не получили необходимого количества голосов. Демонстрация миротворческих инициатив позволяет Трампу представить себя политиком, который стремится урегулировать конфликт и готов содействовать Украине.

По словам Самонкина, Киев сталкивается с серьёзными проблемами в энергетике и не готов к зимнему периоду. Эксперт полагает, что Вашингтон заинтересован в проведении президентских выборов на Украине. Это могло бы придать киевским властям дополнительную легитимность для заключения различных соглашений.

При этом, утверждает политолог, американская сторона действует исходя из собственных интересов, не согласовав инициативу ни с Москвой, ни с представителями Киева. Трамп, по оценке собеседника «Абзаца», стремится продемонстрировать готовность примирить стороны, не учитывая всех особенностей украинского руководства.

Ранее Трамп опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором заявил, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие. По словам американского президента, стороны договорились прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Однако официального подтверждения договорённостей со стороны России не последовало. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что ничего не слышал об условиях предполагаемой сделки.

На отсутствие ясности обратил внимание и военный корреспондент Александр Коц. Он указал на необычность ситуации, при которой информация о возможном энергетическом перемирии поступает из Вашингтона, а не из Москвы или Киева.

По словам Коца, пока непонятно, что именно подразумевается под такой договорённостью. Ни Россия, ни Украина официально не подтвердили перемирие. Кроме того, военкор отметил, что недавние заявления Зеленского не указывают на готовность сторон к подобным соглашениям.

Таким образом, заявления Трампа об энергетическом перемирии пока остаются неподтверждёнными. Окончательно судить о наличии договорённостей можно будет после официальных разъяснений Москвы и Киева.

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