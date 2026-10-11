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Новости России

В Нижнем Новгороде нашли мёртвыми молодую пару

Алексей Самохин
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В одном из гаражей Нижнего Новгорода обнаружили тела 19-летнего парня и его девушки. По предварительным данным, молодые люди уснули в автомобиле с заведённым двигателем и могли задохнуться выхлопными газами.

Как сообщает Ni Mash, произошедшее предварительно рассматривают как несчастный случай. Обстоятельства гибели пары выясняют в ходе проверки.

Ранее стало известно, что в одном из поселков Казачинско-Ленского района в Иркутской области супругов нашли мертвыми. Мужчина и женщина лежали обнявшись на кровати. 

Пара пропала без вести 7 сентября. По версии следствия, их застрелил из обреза 69-летний хозяин дома, которому они помогали по хозяйству. 

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