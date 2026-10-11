Сенатор Карасин пообещал жесткую реакцию на атаку «Яндекса»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил о росте напряжённости в действиях Киева. Так сенатор в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал атаку Вооружённых сил Украины на инфраструктуру «Яндекса» во Владимире.

При этом политик призвал не рассматривать удары по дата-центрам компании как отдельное направление военной стратегии Украины.

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По словам Карасина, вопросы к руководству страны и лично президенту Владимиру Зеленскому возникают в Вашингтоне, европейских столицах и на самой Украине. Сенатор связал это с ужесточением действий киевских властей.

«Отсюда эта жесткость и злобность всех проявлений нынешнего военного режима в Киеве», — заявил он.

Карасин подчеркнул, что атака на дата-центр нарушила привычную работу сервисов, которыми россияне пользуются для общения, вызова такси и решения других повседневных задач. Сенатор назвал произошедшее бандитским поступком, который требует жёсткого ответа. Он выразил уверенность, что российская сторона отреагирует на случившееся.

В ночь на воскресенье, 11 октября, беспилотники ВСУ атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира. В результате остановилась работа дата-центра «Яндекса», а около пяти тысяч жителей остались без электричества.