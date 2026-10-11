Инциденты с дата-центрами «Яндекса»: сбои затронули сервисы по всей России

В ночь на 11 октября после атаки получил повреждения и полностью остановился дата-центр «Яндекса» во Владимире. Компания сообщила о выходе из строя одной из зон доступности Yandex Cloud и переводе облачной платформы в аварийный режим. Это третий инцидент с дата-центрами компании за несколько дней после происшествий в Рязанской и Калужской областях.

Что произошло во Владимире

Беспилотники ВСУ атаковали инфраструктуру во Владимире в ночь на 11 октября. Среди поврежденных объектов оказался дата-центр «Яндекса». Пострадавших, согласно имеющейся информации, нет, на месте работают профильные службы.

Компания подтвердила, что зона доступности Yandex Cloud ru-central1-a, физически расположенная во Владимире, вышла из строя. Еще одна зона — ru-central1-b — ранее уже стала недоступна.

В результате облачная платформа оказалась в аварийном режиме. Yandex Cloud предупредил клиентов, что оставшаяся конфигурация ресурсов неустойчива, и рекомендовал задействовать планы аварийного восстановления. Пользователи могут столкнуться с перебоями в работе технической поддержки.

Точные сроки восстановления владимирского объекта пока не названы. Масштаб повреждений и последствия для инфраструктуры компании требуют дополнительной оценки.

Три инцидента за несколько дней

Проблемы с дата-центрами «Яндекса» начались 8 октября. Тогда произошел пожар на объекте компании в Сасове Рязанской области. Инфраструктура получила повреждения, а дата-центр полностью остановился.

Следующий инцидент произошел 9 октября в Калуге. Несколько модулей местного дата-центра оказались полностью выведены из строя. Часть сервисов компании работала с перебоями.

Теперь повреждения зафиксированы во Владимире. Последовательность этих происшествий привела к тому, что облачная инфраструктура компании столкнулась с ограничениями сразу в нескольких зонах доступности.

Какие сервисы перестали работать

На фоне нового инцидента пользователи сообщили о сбоях в нескольких популярных продуктах «Яндекса». В числе затронутых сервисов назывались «Яндекс Go», «Яндекс Пэй», «Яндекс Музыка», «Телемост», «Дом с Алисой» и «Яндекс Дом». Не работает и «Яндекс Метрика», которая используется для сбора статистики на сайтах.

Проблемы возникли и на уровне облачной инфраструктуры, которую используют другие компании. По данным в Сети, сбои затронули более 80 сервисов Yandex Cloud. Речь идет о вычислительных и сетевых ресурсах, базах данных, хранилищах, инструментах искусственного интеллекта и средствах для разработчиков.

В частности, сообщалось о нарушениях в работе YandexGPT API. Такие сбои способны повлиять не только на отдельные приложения, но и на продукты сторонних компаний, которые используют облачные мощности «Яндекса».

Пользователи сообщали о проблемах и у других организаций, включая «Додо Пиццу», «Вкусно — и точка», Burger King, «Магнит», «Дикси», Rostic’s, Lamoda, аэропорт Пулково.

При этом доступность сторонних сервисов может меняться в течение дня. Без подтверждения от самих компаний нельзя утверждать, что все перечисленные площадки продолжают испытывать перебои или что причиной каждого сбоя стал именно инцидент во Владимире.

Почему пострадала работа облачной платформы

Дата-центры обеспечивают работу серверов, на которых размещаются сайты, приложения, базы данных и другие цифровые продукты. Облачные платформы распределяют вычислительную нагрузку между несколькими площадками, чтобы снизить риск остановки сервисов при отказе отдельного объекта.

Однако выход из строя сразу нескольких зон доступности создает дополнительную нагрузку на оставшуюся инфраструктуру. Клиентам приходится перераспределять ресурсы, а некоторым компаниям — запускать заранее подготовленные сценарии аварийного восстановления.

В случае Yandex Cloud недоступность зон ru-central1-a и ru-central1-b ограничила возможности платформы по распределению нагрузки. Часть зон продолжает работу, но наличие работающих зон само по себе не гарантирует бесперебойную работу всех приложений. Результат зависит от того, как конкретный клиент организовал резервирование, распределил ресурсы и подготовил инфраструктуру к аварийным ситуациям.

Это не отключение всего российского интернета

Массовые сбои в популярных приложениях могут создавать впечатление, что проблемы возникли во всем Рунете. Однако корректнее говорить о нарушениях в работе облачных и цифровых сервисов, зависящих от инфраструктуры «Яндекса», а не о полном отключении российского интернета.

У компании есть распределенная сеть дата-центров. Поэтому повреждение одного объекта не означает автоматической остановки всех сервисов, а последствия аварии зависят от состояния других площадок и возможностей резервирования.

Тем не менее серия инцидентов за короткий период показывает, насколько сильно работа цифровых продуктов зависит от устойчивости крупных инфраструктурных операторов. Если облачная платформа обслуживает множество клиентов, технические проблемы у одного поставщика способны отразиться на работе компаний из разных отраслей.

Что известно о восстановлении

По состоянию на 11 октября владимирский дата-центр полностью остановлен, а Yandex Cloud работает в аварийном режиме. Компания рекомендует клиентам использовать планы аварийного восстановления и учитывать нестабильность оставшейся конфигурации ресурсов.

При этом остаются открытыми несколько вопросов. Неизвестны точный объем физического ущерба, сроки восстановления объекта и полный перечень сторонних сервисов, которые столкнулись с перебоями.

Пока не опубликованы и исчерпывающие данные о последствиях всех трех инцидентов для инфраструктуры компании. По мере восстановления мощностей ситуация может меняться: одни сервисы вернутся к нормальной работе, другие продолжат испытывать ограничения.

Главный вопрос теперь — как быстро «Яндекс» сможет восстановить резервные мощности и вернуть облачную платформу к устойчивой работе. До этого момента последствия аварии могут ощущать как непосредственные пользователи сервисов компании, так и бизнес, использующий ее облачную инфраструктуру.