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Погода

«Ныряющие циклоны» могут принести первый мокрый снег в Рязань в конце октября. О чём еще рассказал синоптик

Алексей Самохин
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Первый мокрый снег в Рязанской области может выпасть в последнюю декаду октября. Такой сценарий допускают отдельные прогностические расчеты, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, в заключительной части месяца в Центральную Россию и Поволжье могут проникнуть так называемые «ныряющие» циклоны. Их приход способен вызвать ощутимое похолодание.

Ночью температура воздуха в регионе может приблизиться к нулевой отметке. Днем столбики термометров, согласно этому сценарию, покажут от +2 до +5 градусов.

При таких условиях дождь может перейти в мокрый снег. Однако пока этот вариант развития погодных событий нельзя считать окончательным.

Тишковец уточнил, что другие прогностические расчеты пока не подтверждают вероятность первых зимних осадков. Более ясная картина ожидается ближе к следующим выходным, когда специалисты смогут оценить новые данные об атмосферных процессах.

Точную дату первого снега сейчас определить невозможно. По словам синоптика, она пока выходит за пределы прогнозируемого периода, который составляет пять-семь суток.

Прогноз погоды в Рязанской области будет уточняться по мере поступления новых данных. Возможность выпадения мокрого снега в конце октября остается одним из рассматриваемых сценариев, но окончательные выводы делать рано.

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