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Врач объяснила, от какой болезни без температуры могут страдать россияне

Алексей Самохин
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Слабость, озноб, ломота в мышцах, насморк и першение в горле могут указывать на респираторную инфекцию, даже если температура остается нормальной. Почему так происходит и нужно ли принимать лекарства, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач общей практики Елена Костькина.

По словам специалиста, повышение температуры — лишь один из вариантов реакции организма на инфекцию. При ОРВИ выраженность симптомов различается: одни люди переносят заболевание с жаром, другие сталкиваются преимущественно с сонливостью, упадком сил, заложенностью носа и неприятными ощущениями в горле.

«Отсутствие температуры не говорит о том, что вирусной инфекции нет. Иммунная реакция у разных людей проходит по-разному, кроме того, многое зависит от конкретного вируса и стадии заболевания. Иногда температура остается нормальной, а человек при этом чувствует себя действительно разбитым», — объяснила Костькина.

По внешним признакам не всегда удается определить, какой именно возбудитель вызвал недомогание. ОРВИ, грипп и другие респираторные инфекции могут сопровождаться похожими симптомами, особенно в первые дни болезни.

При легком течении заболевания основная задача — облегчить состояние и дать организму восстановиться. Для этого врач рекомендует больше отдыхать, достаточно пить, высыпаться и временно отказаться от чрезмерных физических нагрузок.

«Если температура нормальная, не нужно пытаться искусственно „лечить“ цифру на градуснике. Гораздо важнее оценивать общее состояние. При выраженной слабости организму нужен отдых, а не привычная нагрузка в надежде, что болезнь пройдет сама», — отметила специалист.

Принимать лекарства исключительно из-за ломоты и слабости не стоит. Специальные противовирусные препараты нужны не при каждой простуде, а антибиотики не действуют на вирусы. Самостоятельно начинать антибактериальную терапию из-за того, что симптомы сохраняются несколько дней, не следует.

Какие симптомы требуют внимания врача

Нормальная температура не гарантирует, что заболевание протекает безопасно. При появлении одышки, боли или стеснения в груди, спутанности сознания, сильной головной боли, повторной рвоты или выраженной слабости необходимо обратиться за медицинской помощью. Не стоит откладывать обращение и в том случае, если самочувствие заметно ухудшается.

По словам Костькиной, важно следить за динамикой симптомов. Если человеку становится все труднее выполнять привычные дела, появляются новые признаки заболевания или после кратковременного улучшения состояние снова ухудшается, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Если симптомы долго не проходят, причину недомогания также следует обсудить с врачом. Самостоятельно ставить диагноз по одному или нескольким признакам не рекомендуется.

Сколько рязанцев заболели ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области продолжает следить за распространением острых респираторных вирусных инфекций среди жителей региона.

За 40-ю неделю 2026 года — с 28 сентября по 4 октября — ОРВИ заболели 6289 человек. На жителей Рязани пришлось 75,2% от общего числа заболевших.

По данным лабораторного мониторинга, среди циркулирующих респираторных возбудителей выявлялись вирусы негриппозной этиологии.

За отчетную неделю случаи COVID-19 в Рязанской области не регистрировались.

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