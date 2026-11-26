Ежегодная программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 10 декабря в 12:00 по московскому времени. Президент России ответит на вопросы журналистов и жителей страны, приём обращений начнётся уже 27 ноября.Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Задать вопрос главе государства можно несколькими способами. Для этого работает официальный сайт программы moskva-putinu.ru.

Обращения принимают по СМС и ММС на номер 0-40-40, а также по бесплатному телефону 8-800-200-40-40. Для звонков из-за границы предусмотрены номера +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40.

Отправить текстовый или видеообращение можно через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Ещё один способ связи — чат-бот в мессенджере МАХ.

Для отправки вопросов предусмотрено и специальное мобильное приложение. Информация о нём размещена на сайте программы.

Приём обращений стартует в 00:00 27 ноября и продлится до завершения эфира 10 декабря.