Энергетики «Рязаньэнерго» восстановили электроснабжение более чем для 70% потребителей, оставшихся без света из-за циклона. Аварийные бригады продолжают работать круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

К устранению последствий непогоды привлекли 100 бригад. В них входят 307 специалистов, которые используют 133 единицы специальной техники. Работу местных энергетиков усилили сотрудники «Россети Центр», прибывшие из соседних регионов.

Восстановление осложняет мокрый снег. Под его тяжестью ломаются ветви деревьев, падают на провода и повреждают линии электропередачи. На отдельных участках специалистам приходится повторно устранять обрывы.

Работы координирует оперативный штаб. Энергетики обмениваются информацией с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Бригады продолжат восстановление сетей до полного возвращения электричества всем потребителям, пострадавшим от непогоды.

Жителей просят соблюдать осторожность. При обнаружении оборванных проводов нельзя приближаться к ним или пытаться самостоятельно устранить повреждение. О происшествии необходимо сообщить энергетикам или в МЧС.