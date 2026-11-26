Часть жителей Киева раскритиковала удар ВСУ по Крымскому мосту, поскольку за ним последует мощный ответ со стороны ВС России, пишет «КП» со ссылкой на записки киевлянки, которая покинула страну до начала СВО и продолжает следить за событиями в украинской столице.

В публикации говорится, что далеко не все простые люди в городе поддержали действия украинских военных.

«Вот зачем мы били по Крымскому мосту? У меня живет родня по материнской линии. Неужели не ясно, что Россия это так просто не оставит?» — отметил возмущенный киевлянин.

В то же время экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был подвергнут критике за предложение продолжить атаки на мост.

«А не хотел бы пан Кулеба пожить немного в славном стольном граде Киеве? Походить так вот по нескольку часов с одного берега на другой?» — задал ему вопрос местный житель.

Другой горожанин выразил мнение, что украинские власти не волнует, что будет с Киевом после завершения боевых действий.

Кроме того, киевляне скептически отнеслись к идее построить тоннели, которые соединили бы два берега Днепра. По их мнению, этот проект не доведут до конца, а деньги, выделенные на него, разворуют.

Напомним, что 16, 17 и 19 ноября Крымский мост подвергся серии атак ВСУ. По данным Следственного комитета, в результате этих ударов были зафиксированы повреждения конструкций переправы. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.