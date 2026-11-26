Минсельхоз России продлил запрет на промышленный и любительский вылов воблы до 31 декабря 2027 года. Ограничения распространяются на Каспийское море, водоёмы Калмыкии, Волгу и её водотоки в Астраханской области. При этом первые результаты запрета уже заметны: численность молоди воблы увеличилась в несколько раз.

Соответствующий приказ ведомства от 29 октября 2026 года № 693 опубликован 25 ноября на официальном портале правовой информации. Документ предусматривает ограничения на добычу рыбы с 1 января по 31 декабря 2027 года.

Промышленный и любительский лов воблы останется под запретом. Исключение предусмотрено только для разрешённого прилова при промышленном рыболовстве в соответствии с действующими правилами.

Численность молоди воблы увеличилась в несколько раз

О первых положительных результатах ограничений сообщили в Росрыболовстве после заседания Волго-Каспийского бассейнового научно-промыслового совета, которое прошло в Астрахани 24 ноября. Совещание возглавил заместитель руководителя ведомства Василий Соколов.

Участники обсудили состояние рыбных запасов, результаты естественного воспроизводства и организацию промысла.

По данным Волжско-Каспийского филиала ВНИРО, после введения полного запрета больше рыбы смогло пройти на нерест выше по течению Волги. Учёные зафиксировали улучшение биологических характеристик производителей и увеличение численности молоди воблы в несколько раз.

Речь идёт как о мальках, которые скатываются с нерестилищ в июне, так и о молоди, нагуливающейся осенью в Северном Каспии.

Материал по теме: Рыбалка в 2027 году изменится: какие запреты и новые правила ждут россиян

На естественное воспроизводство повлияла и водохозяйственная обстановка. Во втором квартале 2026 года объём стока Волги составил 121 кубический километр, уровень воды у Астрахани достиг 572 сантиметров, а рыбохозяйственное половодье продолжалось 63 дня.

Все три показателя превысили значения предыдущего пятилетия. По оценке отраслевой науки, такие условия способствовали успешному нересту и появлению многочисленного потомства у разных видов рыб.

Где нельзя ловить воблу в 2027 году

Новый приказ Минсельхоза устанавливает ограничения сразу для нескольких территорий Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Запрет на добычу воблы будет действовать:

в акватории Каспийского моря;

на водных объектах в границах Республики Калмыкия;

на реке Волге и её водотоках в пределах Астраханской области.

Ограничение касается как профессиональных рыбаков, так и любителей. Разрешённый прилов при промышленном рыболовстве остаётся единственным предусмотренным документом исключением.

Материал по теме: Быстрянка или уклейка: как не нарваться на крупный штраф за улов

Почему запрет на вылов воблы сохраняют

Ограничительные меры начали вводить в 2024 году из-за резкого сокращения популяции. По данным, которые ранее приводил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, за 35 лет объём вылова воблы в Каспийском бассейне уменьшился в 60 раз.

Сначала власти ограничили добычу рыбы, а затем ввели полный запрет на промышленное и любительское рыболовство. Ограничения действуют с 2025 года и теперь продлены ещё на один год.

Главная задача моратория — дать популяции возможность восстановиться естественным путём. Несмотря на первые положительные результаты исследований, ведомство пока не отменяет ограничения.

Какие ещё вопросы обсудили в Астрахани

На заседании Волго-Каспийского бассейнового научно-промыслового совета рассмотрели и другие направления развития рыбного хозяйства.

В частности, участники обсудили создание цифрового двойника кластера рыбоводных ферм Каспийского бассейна. Такая технология может помочь определить перспективные площадки для размещения предприятий аквакультуры.

Отдельно рассмотрели проблемы рыбохозяйственной мелиорации и искусственного воспроизводства рыбы. В числе предложений — возобновление работ на каналах-рыбоходах в дельте Волги.

Ещё одной темой стала разработка российской вакцины для пресноводной форели и возможности её применения.

Рыбопромышленники обратили внимание на трудности добычи каспийских килек. Из-за снижения уровня Каспийского моря мелеют порты и подходы к ним, что осложняет работу промыслового флота.

По итогам заседания Росрыболовство продолжит учитывать рекомендации отраслевой науки и проблемы рыбопромышленников при оценке состояния водных биоресурсов.