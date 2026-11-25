Министерство сельского хозяйства Российской Федерации продлило мораторий на добычу воблы в акватории Каспийского моря и ряде внутренних водоемов. Согласно приказу ведомства, опубликованному на официальном портале правовой информации, ограничения будут действовать на протяжении всего 2027 года.

Документ предписывает запретить как промышленное, так и любительское рыболовство воблы в период с 1 января по 31 декабря 2027 года. Единственным исключением остается разрешенный прилов, который регламентируется действующими правилами рыболовства.

География моратория охватывает ключевые места обитания этой рыбы: акватория Каспийского моря, водные объекты в границах Республики Калмыкия, река Волга и все ее притоки (водотоки) в пределах Астраханской области.

Жесткие ограничительные меры применяются не впервые. Первые шаги по лимитированию вылова были предприняты еще в 2024 году, после чего последовал полный запрет.

Главная причина столь радикальных мер — истощение рыбных запасов. Как ранее отмечал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, за последние 35 лет объемы вылова воблы в Каспийском бассейне сократились в 60 раз. Сохранение запрета направлено на то, чтобы дать популяции время на естественное восстановление.

О том, что мораторий может быть продлен, в Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство) предупреждали еще в ноябре прошлого года. Тогда эксперты подчеркивали, что окончательное решение будет принято только после комплексной оценки состояния рыбных запасов и анализа гидрологической обстановки на Волге.

Нарушение данного запрета квалифицируется как браконьерство и влечет за собой административную ответственность, крупные штрафы и конфискацию орудий лова.