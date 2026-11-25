На заседании регионального парламента, состоявшемся 25 ноября, депутаты назначили семь членов Избирательной комиссии Рязанской области с правом решающего голоса.

Срок полномочий избиркома текущего состава истекает в декабре. Кандидатуры, выдвинутые ЦИК РФ, политическими партиями, общественными объединениями и региональной Избирательной комиссией предыдущего состава, были утверждены парламентариями. Еще семь членов избиркома назначит губернатор.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил представителей нового состава комиссии с назначением на должности:

«На протяжении многих лет региональная Избирательная комиссия обеспечивает легитимность и открытость выборов в регионе, укрепляя доверие рязанцев к их результатам. Большинство из вас имеет многолетний опыт работы в избирательной системе. Ваш профессионализм, глубокое знание законодательства и тонкостей избирательного процесса – надежная основа для проведения будущих кампаний на самом высоком уровне. Уверен, что и в новом составе комиссия продолжит эффективно решать все поставленные задачи. Желаю вам успехов в работе на благо региона и его жителей!»