Для ликвидации последствий мощного циклона в Рязанской области мобилизованы значительные силы. В регион направлены дополнительные бригады энергетиков, а общие усилия по восстановлению электроснабжения координируются в круглосуточном режиме.

Чтобы ускорить процесс возвращения света в дома жителей, в Рязанскую область прибыли 15 дополнительных аварийных бригад из соседних регионов. На помощь рязанским коллегам приехали специалисты из Ивановской, Орловской, Костромской, Смоленской, Кировской и Нижегородской областей.

В общей сложности к работам привлечены 100 бригад компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». В их распоряжении находятся 307 квалифицированных энергетиков и 133 единицы специальной техники.

Представители энергокомпаний подчеркивают, что ремонтные группы не прекратят работу до тех пор, пока электроснабжение не будет полностью восстановлено у каждого потребителя в регионе. Приоритет отдается объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения, после чего силы перебрасываются на частный сектор и отдаленные населенные пункты.

В условиях продолжающейся непогоды энергетики обращаются к жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности. При обнаружении оборванных проводов или поврежденных линий электропередач категорически запрещается приближаться к ним. Расстояние до упавшего провода должно составлять не менее 8 метров.

О любых замеченных повреждениях или фактах отключения света необходимо немедленно сообщать в экстренные службы или энергокомпанию.